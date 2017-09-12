На капремонт футбольного поля стадиона Метревели в Сочи выделили 62 млн рублей

Деньги предусмотрены на реконструкцию и строительство тренировочной площадки с газонным покрытием к чемпионату мира по футболу — 2018.

Согласно постановлению, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, на строительство тренировочной площадки в Светлогорске и реконструкцию футбольного поля в Казани предусмотрено по 30 млн рублей. Еще 109 млн рублей должны потратить на реконструкцию тренировочной площадки в Домодедово.

Всего на ремонт и строительство тренировочных площадок к ЧМ-2018 Правительство РФ выделило около 300 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр спорта РФ Виталий Мутко в мае принял решение о присвоении стадиону в Сочи имени советского футболиста Славы Метревели.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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