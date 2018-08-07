На Керченской паромной переправе упростили порядок следования грузовиков в Крым

С 8 августа все необходимые операции по оформлению грузовых автомобилей можно будет проводить на площадке «Кавказ-3» около поселка Ильич Темрюкского района.

Отменяется необходимость заезда транспорта на площадку в Славянске-на-Кубани, которая 13 августа прекратит свою работу.

Это позволит сократить время на перевозку машин и сделать ее более удобной для владельцев и водителей грузовой техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Морской дирекции».

В настоящее время пропускная способность переправы позволяет перевозить более 2,5 тыс. грузовых автомобилей в сутки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник