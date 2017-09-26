На Керченской переправе из-за шторма скопилось более 1 тыс. машин

Переправа закрыта из-за шторма с вечера 25 сентября.

«По данным на 20:00 в порту Кавказ находятся 190 легковых автомобилей, 45 автобусов, 100 грузовиков. В порту Керчь погрузки ожидают 560 легковых машин, 48 автобусов и 90 грузовиков. Еще около 650 грузовиков находятся на специальных площадках в Крыму и в Краснодарском крае», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Для людей организовано горячее питание, на месте работают сотрудники Морской дирекции и МЧС. Водителей просят отложить поездки в сторону Керченской паромной переправы.

Для пассажиров работает телефон горячей линии Морской дирекции 8 (989) 299-42-60.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу закрыли поздно вечером 25 сентября. Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26-29 сентября. Ожидается усиление ветра до 27 м/с. По данным синоптиков, переправа откроется не реньше утра 29 сентября.

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