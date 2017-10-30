На Керченской переправе приостановили работу паромов

Такие меры приняли в связи с ухудшением погоды и штормом.

Паромы на переправе перестали ходить вечером 30 октября.

«Керченская паромная переправа закрыта до улучшения погодных условий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Морская дирекция».

Оперативную информацию о работе паромов можно получить по телефону: 8 (989) 299-42-60.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», усиление ветра до 20 м/с и более в районе переправы прогнозируется до 31 октября.

В ночь с 29 на 30 октября Керченская переправа была закрыта. Она возобновила работу утром 30 октября.

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