На Керченской переправе у пассажиров изъяли три пистолета и офицерский кортик

Все предметы перевозили без разрешительных документов.

«С 31 июля по 2 августа сотрудники краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России изъяли у пассажиров травматические пистолеты МР78-9ТМ, МР-79 и ПМ-т с патронами, а также офицерский кортик с затертыми номерами и без разрешительных документов. Всех нарушителей передали сотрудникам линейного пункта полиции портов Кавказ и Крым», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» ведущий специалист по связям с общественностью краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

По всем случаям составлены акты о нарушении порядка провоза запрещенных предметов.

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