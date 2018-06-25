На Керченской переправе упростили порядок перевозки грузового транспорта

25 июня в 12:22

Теперь документы на паром водители смогут оформить в порту Крым. Раньше это делали на площадке «Аэропорт», которую вскоре закроют.

Нововведение сделает транспортировку удобнее и быстрее. Большегрузы, едущие со стороны Кубани, регистрируются на накопительных площадках.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли только для легковых машин, многотонники по-прежнему переправляются по морю. Сейчас в проливе курсируют шесть паромов вместимостью до 20 стандартных фур.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оператора Керченской паромной переправы ликвидируют осенью.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник