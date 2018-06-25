На Керченской переправе упростили порядок перевозки грузового транспорта

25 июня в 12:22
Теперь документы на паром водители смогут оформить в порту Крым. Раньше это делали на площадке «Аэропорт», которую вскоре закроют.
Нововведение сделает транспортировку удобнее и быстрее. Большегрузы, едущие со стороны Кубани, регистрируются на накопительных площадках.
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли только для легковых машин, многотонники по-прежнему переправляются по морю. Сейчас в проливе курсируют шесть паромов вместимостью до 20 стандартных фур.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», оператора Керченской паромной переправы ликвидируют осенью.
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