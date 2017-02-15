На Керченской переправе скопилось более 1 тыс. машин

В Краснодарском крае и в Крыму 15 февраля на паромной переправе скопилось 1 тыс. 59 единиц транспорта. Переправа работает по фактической погоде.

Со стороны Краснодарского края стоят 635 фур, время ожидания превышает 80 часов. Кроме грузовиков в порту Кавказ находятся 115 легковых автомобилей и девять автобусов, сообщается на сайте ООО «Морская дирекция».

В порту Крым паром ожидают 290 фур и десять легковых автомобилей. Время ожидания для грузовиков составляет 35 часов.

Сейчас Керченская переправа в связи с ухудшением погодных условий работает по фактической погоде. Через пролив курсируют два парома. Ночью 15 февраля переправа не работала около трех часов из-за прохождения льда. В «Морской дирекции» просят водителей воздержаться от поездок через переправу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 13 февраля из-за обледенения в проливе на паромной переправе скопилось 555 грузовиков, а также легковые автомобили и автобусы. В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и осадках в ночь с 14 на 15 февраля.

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