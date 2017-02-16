На Керченской переправе скопилось более 1 тыс. 300 машин

В Краснодарском крае и в Крыму 16 февраля в очереди на паромной переправе стоят 1324 автомобиля.

В порту Кавказ отправки ожидают 990 грузовых автомобилей, 35 легковых и один автобус. Время ожидания для грузовиков составляет 96 часов.

В порту Крым в очереди на переправе стоят 287 грузовых автомобилей, десять легковых и один автобус.

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Сейчас через пролив курсируют два парома: «Крым» и «Борис Штоклов». Рассписание движения можно узнать на сайте Керченской паромной переправы или по телефону: 8-989-299-42-60, сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 13 февраля из-за обледенения в Керченском проливе на паромной переправе начали скапливаться грузовики. Переправа уже несколько дней работает по фактической погоде. Вечером 15 февраля отправки ожидали со стороны Краснодарского края 96 «газелей» и 820 грузовиков, со стороны Крыма — 60 «газелей» и 275 фур.

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