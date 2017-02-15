На Керченской переправе в порту Кавказ скопилось более 900 грузовиков

На Керченской паромной переправе в порту Кавказ 15 февраля скопилось более 900 грузовых автомобилей.

Всего со стороны Краснодарского края ожидают 96 «газелей» и 820 грузовиков. В порту Крым скопилось 60 «газелей» и 275 фур. Накопление и время ожидания в обоих портах для легковых автомобилей и автобусов минимальны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Морской дирекции».

Время ожидания погрузки для грузовиков со стороны порта Крым составляет 40 часов, со стороны порта Кавказ — 88 часов. Сейчас курсируют паромы «Крым» и «Борис Штоколов».

За сутки было выполнено 16,5 кругорейсов. Всего перевезено более 4,7 тыс. пассажиров, 1 тыс. легковых автомобиля, 120 «газелей», 56 автобусов, 278 грузовиков.

Оперативную информацию о работе паромов можно узнать по телефону: 8 (989) 299-42-60.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 13 февраля из-за обледенения в проливе на паромной переправе скопилось 555 грузовиков, а также легковые автомобили и автобусы. В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и осадках в ночь с 14 на 15 февраля.

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