На хуторе Копанском раздавили бульдозером 2 тонны овощей и фруктов

На хуторе Копанском уничтожили 2 т санкционных продуктов. Яблоки, груши и томаты специалисты изъяли в марте во время рейдов на хуторе Ленина.

Сопроводительных документов на товар у продавцов не оказалось. Запрещенные фрукты привезли в Россию из Польши. Помидоры оказались турецкими.

«В турецких томатах после проведенной лабораторной экспертизы был обнаружен карантинный для Российской Федерации объект — западный калифорнийский цветочный трипс», — сказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Екатерина Чернецова.

Для людей цветочный трипс неопасен, но растения способен заразить губительными вирусами. Как говорят специалисты, чаще всего в Россию этот вредитель попадает из Турции, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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