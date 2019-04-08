На «Кибреконе» в Краснодаре прошел турнир юга России по игре World of Tanks

Генеральный партнер фестиваля «Ростелеком» и компания Wargaming построили для соревнований специальную арену.

Игровая зона с мощными компьютерами, релакс-площадка с видеосервисом Wink, «умным домом» и другими цифровыми развлечениями собрала прогрессивную молодежь фестиваля. На протяжении двух дней геймеры не только соревновались друг с другом онлайн, но и тестировали тарифный план «Игровой», который цифровой провайдер разработал специально для них.

«Развиваем партнерство более четырех лет, это позволило создать отдельное общество, которое играет конкретно на нашем интернет-пространстве. Мы создали уникальную площадку, которая посвящена одновременно и нашему игровому интернету, и нашему новому продукту — это интерактивное телевидение Wink», — сказал директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степура.

«Компания «Ростелеком» — наши давние не только стратегические партнеры, но и друзья. Мы делаем так, чтобы нашим игрокам было максимально комфортно отдыхать и играть. У нас появилась идея создать совместный интернет-проект «Пакет игровой», в рамках которого игроки получают помимо игрового имущества в наших играх — World of tanks и World of warships — великолепный интернет», — рассказал ивент-продюсер компании Wargaming.net Максим Грачев.

Тарифный план «Игровой» включает в себя бессрочный премиум-аккаунт, а также эксклюзивный танк восьмого уровня, слот в ангаре и другие преимущества для игроков.

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