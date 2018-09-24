На кинофестивале в Ялте представили художественный фильм про Крымский мост

Романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян представили на ежегодном Международном кинофестивале «Евразийский мост» во внеконкурсной программе.

Фильм о любви в обстоятельствах строительства моста в Керченском проливе впервые показали на большом экране в Крыму. Предпремьерный показ состоялся почти за месяц до выхода картины в широкий прокат. Киноленту увидели участники и гости фестиваля, а также жители Крыма и отдыхающие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Фильм снимался на крымском берегу и в Керченском проливе в период строительства. Участники актерской группы — Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Алексей Демидов — работали рядом с мостовиками, которые погружали сваи, монтировали пролеты, бетонировали опоры. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен задействовали жителей Крыма и Кубани.

В широкий прокат фильм выйдет 1 ноября.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник