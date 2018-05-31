На «Кинотавре» в Сочи пройдет спецпоказ фильма «Не чужие»

31 мая в 08:48

Режиссер картины — Вера Глаголева. Это ее последняя работа.

Специальный показ состоится 3 июня. Трейлер можно посмотреть здесь, сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Лента рассказывает о жизни в русской глубинке. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки покорить Москву. Ее сестра Галя выходит замуж за Рустама. Он становится причиной страстей между сестрами. Фильм снят по известной пьесе Ольги Погодиной-Кузминой «Глиняная яма».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. По данным СМИ, она скончалась от онкологического заболевания. Актрисе был 61 год. Муж Глаголевой рассказал подробности ее смерти.

«Кинотавр-2018» пройдет с 2 по 10 июня. Фестиваль откроет фильм Кирилла Серебренникова «Лето». В рамках проекта «Кино на площади» зрители увидят «Матильду», «Аритмию», «Тренера» и другие российские фильмы.

На «Кинотавре» в Сочи впервые проведут конкурс дебютного кино.

С подробной программой «Кинотавра» можно ознакомиться здесь.

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