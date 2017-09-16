На концерте в честь 80-летия края наградят победителей акции «Имя Кубани»

На связь со студией из краснодарского «Баскет-холла» вышла Элина Касабова.

До большого концерта остаются считанные минуты. Идут последние приготовления. Здесь наградят победителей и лауреатов конкурса «Имя Кубани». Это те люди, которые прославляют свою малую родину.

Над будущим концертом работали три режиссера и 20 хореографов.

На сцену выйдут Кубанский казачий хор, ансамбль «Адажио» и другие коллективы Краснодарского края. Также выступит народный артист России Олег Газманов.

«Мы вложили в этот праздник всю душу. Всем землякам я желаю хорошего настроения. Я уверена, что праздник уже получился, а к вечеру станет еще лучше», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Большие праздничные мероприятия начались с самого утра. Для гостей прямо перед спорткомплексом развернулась ярмарка достижений региона. Жители края показали все, чем гордится кубанская земля: от сельхозтехники до научных новинок. Мастера поделились секретами народных промыслов.

Каждый курень посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым и своими заместителями он лично поздравил каждый район с 80-летием образования края.

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