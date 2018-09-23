На концерте в честь Дня города на Театральной площади собрались 90 тыс. человек

Хедлайнерами мероприятия стали Наргиз Закирова, группы «Серебро» и Garuda.

До начала концерта в 17:00 от улицы Ленина до Театральной площади стартовало тематическое молодкжное шествие. По улице Красной прошли более 1 тыс. учащихся вузов и ссузов города. Тема этого года: «Молодежь. Стильная версия».

На главной сцене Дня города выступили молодёжные коллективы NNdance, Vocal Adrenalin, Dance code, коллектив школы танцев «Без правил», Just dance, «Музыкальный квартал», «Тодес Западный».

Праздничная программа завершилась фейерверком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар официально стал городом-миллионером. Губернатор Вениамин Кондратьев 22 сентября поздравил краснодарцев с Днем города.

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