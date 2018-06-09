На концерте в честь Дня России в Краснодаре выступит Ирина Дубцова

09 июня в 09:57
Во всех районах Кубани 12 июня пройдут праздничные мероприятия.
В Краснодаре днем развернутся массовые гулянья, а в 18:00 на Пушкинской площади начнется большой концерт. На сцену выйдут известные исполнители, среди которых Ирина Дубцова. Развлекать горожан и гостей кубанской столицы также будут артисты творческих коллективов края.
В Геленджике проведут межнациональный фестиваль. Греки, дагестанцы, украинцы, крымские татары и осетины угостят гостей своими традиционными блюдами, расскажут о национальных обычаях и проведут мастер-классы, научат играть на гармошке, танцевать и владеть шашкой.
В День России свои первые паспорта получат десять сочинцев. Документы юношам и девушкам вручат на площади Флага. Для гостей праздника выступит Краснодарский камерный хор под руководством народного артиста России Вячеслава Яковлева. Коллектив исполнит песни о патриотизме, любви и дружбе.
Также во всех районах края запустят праздничные фейерверки.
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