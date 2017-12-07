На конференции «Единой России» обсудили реализацию проектов партии в Краснодарском крае

Новые дворы, парки и скверы преображают весь край. Например, в Армавире на площади почти 36 тыс. га установили новые фонари, лавочки, уложили яркую плитку и посадили деревья. Какие еще федеральные программы освоили в этом году в крае, рассказали на конференции «Единой России».

Идут только вперед и не стоят на месте. «Локомотивы роста» впервые на одной площадке. Представленные заводы — флагманы промышленности Краснодарского края. Например, это предприятие производит продукцию, начиная от компрессорных станций до светодиодных светильников.

— Уличные, офисные, для сферы ЖКХ, торговли, для внутреннего освещения. Сеть продаж? Мы сами продаем.

— Объемы нужно наращивать, чтобы выходить за пределы края.

— Объемы наращиваем потихоньку, да.

Выставку осмотрели секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко и руководитель фракции в ЗСК Юрий Бурлачко. Они еще раз подчеркнули: развитие экономики региона — главная цель этого проекта. Но он далеко не единственный. О реализации всех федеральных программ за текущий год говорили на 29 конференции «Единой России».

Особое внимание — проекту «Парки малых городов». Благодаря ему в Армавире появится новый благоустроенный сквер, а в Краснодаре завершилась масштабная реконструкция территории возле кинотеатра «Болгария». К концу года преобразятся и почти 200 дворов по краю. На это из бюджетов всех уровней направили больше 1 млрд рублей. Как отметил руководитель регионального отделения партии Николай Гриценко, все работы должны быть закончены в срок.

«Вся реализация партийного проекта идет под контролем самих жителей тех микрорайонов, в которых идет реконструкция, при их непосредственном участии. В самом начале устраиваются сходы граждан и определяются пожелания. Кто-то хочет, чтобы была детская площадка, кто-то хочет спортивную», — сказал Николай Гриценко.

«В этой программе участвуют ровно половина — 22 муниципалитета Краснодарского края. Для нас это очень важное, перспективное мероприятие, благодаря которому все главы муниципальных образований уделяют огромное внимание этому вопросу. Естественно, все эти вопросы стоят на повестке у губернатора Вениамина Кондратьева», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Помимо обсуждения проектов, провели ротацию регионального политического совета партии. Должности сменили 10% кубанских «единоросов». Это обновление ежегодное — оно прописано в уставе. Новых членов политсовета избрали путем голосования.

Кроме того, на конференции решили, кто именно будет представлять региональное отделение на 17-м съезде «Единой России». Он пройдет в Москве. Там обсудят политический курс партии и избирательную кампанию перед выборами президента.

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