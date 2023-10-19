На конференции «Одно место, одна дорога» подписана сделка на сумму $97,2 млрд.

Участники бизнес-конференции, прошедшей в рамках Пекинского форума, подписали соглашение о сотрудничестве общей стоимостью более 97 миллиардов долларов. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Он заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в сферах «зеленой» инфраструктуры, «зеленой» энергетики и «зеленого» транспорта, в рамках рамках «Космоса и дороги». усиливает поддержку Международного союза «зеленого» развития.

В рамках форума «Одно место, одна дорога» принимают участие около 150 стран и более 30 организаций. подписали документ о сотрудничестве.