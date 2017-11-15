На конференции в Краснодаре обсудили борьбу с терроризмом

На базе Кубанского госуниверситета прошла десятая научно-практическая конференция, посвященная защите интересов государства.

О борьбе с терроризмом и о подвигах советских и российских солдат говорили студенты вуза с историками и ветеранами. Встречу с молодежью провели при поддержке Законодательного собрания края и партии «Единая Россия».

«Это те студенты, которые через какое-то время будут формировать политику и Краснодарского края, и Российской Федерации. Поэтому нам очень важно, чтобы они услышали нас — услышали о подвигах наших боевых товарищей. Для того, чтобы основная идеология Российской Федерации — патриотизм — была принята молодежью», — сказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Лебедев.

Ветераны боевых действий рассказали о героических поступках российских солдат во время контртеррористических и миротворческих операций.

«На миротворческий батальон напала целая пехотная бригада. Один к 18 силы были. Но парни не струсили, парни стояли», — отметил Герой России Сергей Палагин.

По итогам конференции была принята резолюция. Документ передадут представителям краевой власти. Участники встречи рекомендуют усилить поддержку военно-патриотических и спортивных клубов, пресекать пропаганду терроризма и помогать историческим музеям.

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