На конференции в Сочи «Ростелеком» представил инновационные проекты

В Сочи прошла всероссийская конференция «Взгляд в цифровое будущее». На ней презентовали решения для системы «Умный город», которые сократят потребление электричества, тепла и воды.

На профессиональную дискуссию прибыли представители практически всех регионов страны. Они обменялись идеями и опытом для того, чтобы сделать повседневную жизнь в больших и малых городах более комфортной и безопасной.

«Цифровое будущее — это то, где мы уже сегодня живем. Потому что невозможно представить нашу жизнь без планшета, без смартфона, с помощью которых мы узнаем новости, получаем огромное количество услуг и сервисов», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Умный город» поможет сделать управление ресурсами и услугами более эффективным. За счет рационального использования коммунальных благ можно значительно снизить их расход, а значит, и затраты. Кроме того, от всевидящего ока цифровых технологий не утаится ни одно преступление.

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