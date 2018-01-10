На конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пригласили представителей ООН

Об этом сообщил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Он ожидает, что представители ООН примут участие в конгрессе национального сирийского диалога в Сочи. По словам российского постпреда, работа в таком формате в интересах ООН.

«Надеемся, что да, представители ООН примут участие. Конгресс в Сочи — это не единичное событие. Оно должно помочь проводимому ООН процессу», — цитирует представителя РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

На трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — поддержали инициативу о проведении конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

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