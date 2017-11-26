На конгресс нацдиалога в Сочи приедет делегация Правительства Сирии

В МИД республики заявили, что сирийское правительство приветствует созыв конгресса по национальному диалогу.

В ведомстве отмечают, что на этом форуме будет присутствовать делегация Правительства Сирии. Ожидается, что по итогам форума в Сочи создадут комиссию по конституционным реформам и руководящий совет по диалогу.

В опубликованном МИД РФ списке приглашенных в Сочи партий и движений были перечислены организации внутренней и внешней оппозиции. Они базируются в Дамаске, Каире, Эр-Рияде, Стамбуле, Париже, Женеве и Мадриде.

Зампредседателя оппозиционной Партии строительства государства Мона Ганем сообщила, что будущий конгресс должен стать постоянно действующей структурой. По ее ловам, общенациональный конструктивный диалог в таком масштабе следует продолжить в Дамаске, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время. По данным СМИ, он начнется 2 декабря.

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