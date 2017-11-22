На конгресс-выставке в Москве представили систему кубанского профобразования

В Москве открылся форум «Global education — образование без границ — 2017». В его работе принял участие и.о. министра образования и науки региона Константин Федоренко.

Мероприятие проводится уже в 11 раз, в этом году оно посвящено развитию профессионального образования.

В ходе работы конгресса-выставки прошло заседание Совета министров образования субъектов РФ под председательством замминистра образования России Людмилы Огородовой, на заседании с докладом выступил Константин Федоренко. Он рассказал о доступности и востребованности системы среднего профессионального образования на Кубани.

По данным регионального министерства образования, более 118 тыс. человек обучаются в 122 колледжах и 27 организациях высшего образования. Студентов готовят по 56 профессиям и 134 специальностям. При этом более 50% — это технический профиль. Будущие кадры обучают более 6 тыс. преподавателей и мастеров-производственников.

«Чтобы привлекать школьников в техникумы и колледжи, учебные заведения проводят Дни открытых верей, обновляют материально-техническую базу, заключают договоры социального партнерства с предприятиями, помогают своим выпускникам найти работу после получения диплома», — подчеркнул в ходе выступления Федоренко.

Он также добавил, что среди популярных профессий, которые имеют наибольший прием, лидируют повара, автомеханики, среди специальностей — педагогика, информационные технологии, автомобильный транспорт и строительные технологии.

Руководитель ведомства рассказал, что благодаря финалу V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Кубань получила наследие, которое позволит обеспечить высокий уровень подготовки выпускников на уровне мировых стандартов.

Международная конгресс-выставка «Global Education — образование без границ — 2017» продлится два дня. В программе работы — пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы и семинары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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