На конгрессе в Сочи выступили глава МИД России и председатель Торгового союза Сирии

В главном медиацентре Имеретинского парка собрались более 1,5 тыс. делегатов: как представители сирийской власти, так и оппозиционных движений.

Этот конгресс уже назвали уникальным, в первую очередь потому, что площадка для диалога была создана по инициативе России при поддержке Ирана и Турции — стран-гарантов, которые контролируют режим прекращения огня в Сирии. От российской делегации на конгрессе выступает спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Открыли работу заседания председатель Торгового союза Сирии и глава российского МИД Сергей Лавров, который зачитал послание от президента Владимира Путина участникам сирийского национального диалога.

«Россия продолжает предпринимать активные шаги к содействию и становлению долгосрочного мира и стабильности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Сейчас перед всеми конструктивными силами сирийского общества стоит ключевая задача: выработать общее видение преодоления кризиса, сообща наметить преобразования, которые позволили бы гражданам, вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности и социального статуса чувствовать себя в родном государстве безопасно и комфортно», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы собрались, чтобы провозгласить: «Руки прочь от Сирии!». Прекратите вмешиваться в ее дела и разжигать огонь смуты и раскола. Наш народ уже испытал немало мучений по причине этих неприкрытых вторжений, но даже после этого мы оставались примером мирной совместной жизни, символом стабильности и безопасности. Сирия не может быть без сирийцев», — заявил председатель Торгового союза Сирии Мухаммад Гасан Аль-Каляа.

На Конгрессе 30 января были запланированы два пленарных заседания. Журналистов туда не пустили. По итогам всех встреч участники саммита должны принять заключительное заявление конгресса и обращение к ООН.

Фоторепортаж с Конгресса национального диалога Сирии в Сочи смотрите здесь.

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