На конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» завершился отбор ста финалистов

В Абрау-Дюрсо состоялся заключительный четвертый полуфинал конкурса.

Сто специалистов из разных сфер прошли оценочные и образовательные модули и квест «Управленческий экстрим».

Управленческие навыки участников оценили сотрудники факультета управления и психологии КубГУ и руководители кадровых служб муниципальных образований региона.

По итогам оценочных мероприятий определились еще 25 человек для участия в финале. Заключительный этап конкурса пройдет 13 декабря в Краснодаре на заводе CLAAS.

Конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» проходит впервые по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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