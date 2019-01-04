Экипаж выполнил комплекс мероприятий перед выходом в море.
Учения прошли в пункте базирования кораблей Черноморского флота. Проверили все системы, командиры боевых частей доложили о готовности к выходу в море, корабль полностью перешел от береговой системы энергообеспечения на корабельную.
Выполнили осмотр и проворачивание вооружения корабля, в том числе реактивно-бомбометной установки РБУ-6000 и зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны РФ.
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