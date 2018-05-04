На краснодарской многоэтажке нарисовали гигантскую открытку ко Дню Победы

Рисунок высотой 15 м художники выполнили за сутки.

Создать уличный рисунок, посвященный Дню Победы, предложил Общероссийский народный фронт. Организация оплатила краску и работу, чтобы сделать жильцам многоэтажки по улице Селезнева подарок. Людям оставалось лишь выбрать эскиз. После их голосования к работе приступили художники.

«Используем смесь красок, есть основа — это фасадные краски. Так как объемы большие и на стене есть некоторые нюансы, приходится сначала закрывать фасадной краской и сверху уже делать именно прорисовку баллонами», — рассказал художник Алексей Серебренников.

Жители микрорайона надеются, что на одном рисунке проект не остановится.

«У меня еще есть второй фасад с противоположной стороны дома. Конечно, мы хотим и его разукрасить. Уже все окружающие председатели советов домов выстроились в очередь. Все тоже хотят у себя рисовать», — сказал председатель совета дома Дмитрий Ковтуненко.

Авторы обещают, что продержится краска как минимум десять лет.

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