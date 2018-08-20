На краснодарской сцене покажут китайскую оперу

Артисты Театра Аньхойской музыкальной драмы Хуанмэй 31 октября и 1 ноября представят оперу «Брак с небесной феей».

Выступления пройдут на сцене Музыкального театра в рамках Недели искусства «Китай сегодня». В основе сюжета – легенда о любви юноши по имени Дун Юн и феи, седьмой дочери Нефритового императора, которая пренебрегла строгими запретами Небесного дворца и тайком отправилась на землю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ТО «Премьера».

В дни спектаклей в фойе театра будет работать выставка «Контрастный Китай — 40 лет». В экспозиции представят работы фотохудожников, которые в разных ракурсах запечатлели отдельные штрихи социальной жизни страны, образы окружающего мира, процессы слияния культуры Востока и Запада.

«Мы стремимся использовать инновационный подход к раскрытию содержания произведений, внедряем разнообразные художественные приемы, которыми создаем картину того, как в современном Китае перенимают тысячелетние традиции национальной культуры», — сообщили организаторы.

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