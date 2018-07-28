На краснодарском ипподроме пройдут скачки на Кубок губернатора

Соревнования состоятся 4 августа.

Призовой фонд скачек на дистанции 1,6 тыс. м составит 1 млн рублей, на 2 тыс. м — 1,5 млн рублей, на 2,4 тыс. м — 3 млн рублей.

Будут состязаться лучшие лошади чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород.

В этот день также разыграют Приз атамана Кубанского казачьего войска, Приз Законодательного собрания Краснодарского края. В восьмой раз будут разыграны два Приза губернатора — «Краса Кубани» и «Надежда Кубани».

Подготовлены выступления творческих коллективов, «Конного театра» ипподрома, почетный караул Кубанского казачьего войска покажет народные казачьи игры. По традиции пройдет конкурс дамских шляпок. Для детей организуют катание на лошадях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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