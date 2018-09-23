На Краснодарском ипподроме прошли скачки на приз в честь Дня города

Мероприятие 23 сентября посетил мэр Евгений Первышов.

«В этом году программа ко Дню города очень насыщенная. Для жителей и гостей Краснодара проходит много активностей, концертов, фестивалей, выставок в разных районах города. Одним из мест празднований стал Краснодарский ипподром. Сегодняшний скаковой день посвящен сразу двум датам — Дню города и 150-летию скачек на Кубани», — сказал Евгений Первышов.

Всего 23 сентября прошло восемь скачек с призовым фондом 1 млн 584 тыс. рублей с участием лучших представителей английской чистокровной верховой породы лошадей ведущих конных заводов Кубани и России.

Главная скачка дня — на Кубок Насибова для лошадей трех лет и старше — победителей призов первой группы. Дистанция — 2 тыс. 400 м. Призовой фонд скачки — 994 тыс. рублей.

Прошла скачка на «Приз в честь Дня города Краснодара» для лошадей трех лет на дистанции 2 тыс. м и скачка в честь Прикубанского внутригородского округа.

Разыграли «Приз реки Волги» для лошадей двух лет чистокровной верховой породы на дистанции 1 тыс. 400 м и «Приз большой спринтерский» — для лошадей трех лет на дистанции 1 тыс. 200 м.

Завершила скаковой день барьерная скачка «Приз реки» — для лошадей трех лет и старше. Дистанция — 2 тыс. 400 м, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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