На Краснодарском водохранилище отремонтируют гидротехническое оборудование

Работы проведут в рамках выполнения целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах».
Во время ремонта заменят 20 гидроцилиндров основных сдвоенных затворов с 20 опорными рамами, два гидроцилиндра аварийных запасов основных сдвоенных затворов, четыре — рыбозащитной решетки и побудительного устройства, а также один гидроцилиндр аварийного запаса рыбозащитной решетки и побудительного устройства.
Кроме того, заменят две опорные рамы гидроцилиндров рыбозащитной решетки и столько же для гидроцилиндров побудительного устройства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Краснодарское водохранилище — искусственный водоем, расположенный на реке Кубань на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
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