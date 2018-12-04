На Краснодарском водохранилище отремонтируют гидротехническое оборудование

Работы проведут в рамках выполнения целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах».

Во время ремонта заменят 20 гидроцилиндров основных сдвоенных затворов с 20 опорными рамами, два гидроцилиндра аварийных запасов основных сдвоенных затворов, четыре — рыбозащитной решетки и побудительного устройства, а также один гидроцилиндр аварийного запаса рыбозащитной решетки и побудительного устройства.

Кроме того, заменят две опорные рамы гидроцилиндров рыбозащитной решетки и столько же для гидроцилиндров побудительного устройства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Краснодарское водохранилище — искусственный водоем, расположенный на реке Кубань на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

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