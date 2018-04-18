На Красной Поляне стартует многодневная велогонка «Гран-при Сочи»

Для проведения соревнований 18 апреля ограничат движение транспорта.

С 14:00 проезд временно закроют от разворотного кольца до горнолыжных курортов.

На горных дорогах до 21 апреля посоревнуются 150 спортсменов из России, Казахстана, Беларуси, Сирии и Монголии. Каждый день будет начинаться новый заезд. Все этапы охватывают почти 500 км пути, а перепады горных высот по серпантинам составят около 1 тыс. м. Финишируют велосипедисты на горе Ахун.

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