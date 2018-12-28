Сотрудники ДПС останавливают машины на фильтрационных постах, организованных по пути следования на горнолыжный курорт.

Запрет действует с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года. Зимние шины должны быть на всех четырех колесах автомобиля, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Руководство ГИБДД предупредило автомобилистов, что установка зимних шин только на одну ось неэффективна, потому что в разы увеличивает вероятность неуправляемого заноса.

Автомобили, не оборудованные зимними шинами, полицейские не пропустят к горнолыжным трассам.

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