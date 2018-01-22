На Крымском мосту начали устанавливать антисейсмические устройства

На автодорожной части моста через Керченский пролив рабочие начали установку шок-трансмиттеров.

Это устройства, которые помогут дополнительно защитить мостовые конструкции от сейсмического воздействия. Отмечается, что конструкция моста будет устойчива к землетрясениям в девять баллов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. Во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — пояснил технический директор «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

В современном мостостроении такая технология антисейсмической защиты широко распространена. В России шок-трансмиттеры устанавливали на вантовом мосту во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде.

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