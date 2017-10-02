На Крымском мосту уложили пилотный участок верхнего слоя асфальта

Асфальт уложили на участке длиной более 600 м на острове Тузла.

На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна. Верхний слой сделан из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. В его составе — повышенное содержание щебня. После укладки асфальта строителям предстоит выполнить работы по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное, общей толщиной 11 см. Асфальтобетонную смесь готовят с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным и долговечным.

Тип и марка асфальтобетона, его компоненты и пропорциональный состав определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Асфальтобетон производят на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива.

Вернуться на ленту

Источник