На Крымском мосту восстановили ограниченное после ДТП движение

С 15:40 8 августа движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме по обеим полосам крымского направления.

Около 13:30 эксплуатационная служба эвакуировала попавший в ДТП легковой автомобиль на площадку поста ГАИ на керченской стороне, следом эвакуировали поврежденную машину дорожной службы. После этого дорожники произвели уборку проезжей части.

На время устранения последствий ДТП движение по одной из двух полос (правой) было приостановлено, вторая полоса (левая) оставалась свободна для общего потока транспортных средств. Движение по таманскому направлению осуществлялось в штатном режиме по обеим полосам, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 8 августа около 11:00. По данным полиции, водитель легкового автомобиля допустил столкновение с дорожной машиной, которая мыла барьерное ограждение. Пострадали два человека, обоих доставили в больницу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник