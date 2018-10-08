На Кубань 11 октября прибудет ковчег с мощами Иоанна Крестителя

Христианскую святыню привезут из Иерусалима в Краснодар.

Ковчег с мощами прибудет в Свято-Екатерининский кафедральный собор. В дни пребывания мощей храм будет открыт с 6:00 до 23:00.

Мощи Иоанна Крестителя пробудут в Краснодаре до 18 октября, затем их перенесут в Сочи. Там в храме святого равноапостольного великого князя Владимира святыня будет находиться до 21 октября, сообщается на сайте Кубанской митрополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе на Кубани находились мощи Спиридона Тримифунтского. Святыне поклонились около 50 тыс. человек.

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