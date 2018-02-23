На «Кубань 24» 23 февраля выйдет первая передача цикла «Это надо живым»

Цикл посвящен 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Съемочная группа прошла по тем местам, где шли освободительные бои в далеком 1943 году. Именно тогда завершилась битва за Кавказ и фашисты окончательно покинули пределы Кубани. Первый выпуск программы посвящен событиям на Туапсинском направлении, там советские войска перешли от обороны к наступлению.

«Стратегически важная высота — 618,7. По приказу штаба ее должны были взять пехотинцы, но перед этим должна была пройти массированная артподготовка. Со стороны тоннелей должны были ударить два бронепоезда. Да, они должны были ударить, но прежде всего они должны были спрятаться в тоннеле, спастись там», — рассказал специальный корреспондент, автор передач Денис Сопов.

Проводниками в героическое прошлое станут люди, которые живут памятью о Великой Отечественной войне и хранят истории павших солдат. Узнать подробнее о страницах истории, которые касаются каждого из нас, можно будет 23 февраля в 19:00.

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75 лет освобождению Кубани

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