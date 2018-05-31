На «Кубань 24» в День защиты детей стартует благотворительный марафон

Телеканал совместно с «Первым радио Кубани» 1 июня проведет акцию «Край добра — в помощь детям».

Стартует он с программы «Хорошее утро» и продлится до самого вечера. Ведущие и корреспонденты расскажут истории маленьких кубанцев, которые мечтают выздороветь.

«Каждый год 1 июня большая студия телерадиокомпании «Кубань 24» превращается в большую площадку добрых дел. В нашем теле- и радиоэфире мы рассказываем о детях, которым нужна помощь именно сейчас. И наши слушатели, телезрители и читатели сайта могут оказать каждому ребенку посильную помощь. И в этом году будут приятные сюрпризы: мы попытаемся организовать встречи в прямом эфире с меценатами и благотворителями тех детей, чьи истории уже закончились хорошо», — рассказала главный редактор телеканала «Кубань 24» Екатерина Минькова.

В прошлом году за семь часов телерадиомарафона для подопечных фонда «Край Добра» удалось собрать более 2 млн рублей. Только СМС-сообщений за день пришло больше 3 тыс. Благодаря неравнодушным кубанцам тяжелобольные дети получили дорогостоящие лекарства, деньги на лечение, инвалидные коляски и специальные тренажеры для реабилитации.

Чтобы помочь детям, не обязательно ждать 1 июня. Это можно сделать прямо сейчас. Достаточно отправить с мобильного телефона СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав сумму пожертвования, либо зайти на сайт фонда «Край Добра» и нажать на кнопку в виде сердца.

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