На Кубань доставили мощи святителя Тихона

В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара 3 февраля митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор встретил ковчег с мощами Патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона.

Мощи доставили на Кубань из Николо-Перервинского монастыря столицы по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В честь этого и накануне празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Екатерининском кафедральном соборе состоялось Всенощное Бдение, которое возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

«Всех вас поздравляю с этим светлым и радостным праздником для всей Русской Православной Церкви. На сегодняшний день более 3 тыс. новомучеников и исповедников Русской Церкви прославлены в лике святых. Возможно, что их даже больше, чем всех известных прославленных мучеников за всю историю Новозаветной Церкви. Желаю всем вам, в этот значимый для всех нас праздник, мира, здравия, добра и вечного спасения», — сказал митрополит.

Ковчег с мощами 4 февраля доставят в больничный храм иконы Богородицы «Целительница», которых находится около Краевой клинической больницей №2 на улице Красных Партизан, 6/9. После этого святыня отправится на молитвенную площадку выставки «Радость Слова», сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

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