На Кубань кубок ЧМ-2018 по футболу привезут в ноябре

Исторический тур трофея начался 9 сентября с московского стадиона «Лужники».

В церемонии старта приняли участие президент России Владимир Путин, глава FIFA Джанни Инфантино, известные футболисты и спортсмены из регионов России.

Российский этап тура кубка чемпионата мира по футболу будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь кубок посетит 15 российских городов. С января по май он объедет более 50 стран мира. Тур завершат в Москве 14 июня 2018 года.

В краевом министерстве физической культуры и спорта сообщили, что прибытие кубка в Краснодар запланировано с 14 по 19 ноября, в Сочи — с 21 по 26 ноября. Организаторы отмечают, что кубок будут выставлять в специальных шатрах. Все желающие смогут посетить их бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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