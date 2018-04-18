На Кубань после учений вернулись ракетные комплексы «Искандер-М»

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) завершили погрузку на железнодорожный эшелон и возвращаются в пункт постоянной дислокации на Кубань после лагерного сбора в Астраханской области.

На завершающем этапе лагерного сбора военные провели тактическое учение — выполнили пуск баллистической ракеты по цели, имитирующей командный пункт противника.

Военнослужащие отработали задачи по занятию подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузке габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершили противоогневой маневр.

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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