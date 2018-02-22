На Кубань потепление придет к началу марта

В регион надвигаются настоящие зимние морозы. Синоптики говорят, это отголоски того холода, который сейчас господствует в центральных регионах России. Температуры резко упадут 23 февраля.

«По северным районам уже в течение дня будут отрицательные температуры. Начнутся осадки в центральном районе в виде дождя с мокрым снегом. А по северу уже мокрый снег», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

По прогнозам синоптиков, к 26 февраля столбики термометров ночью могут опуститься до -17 °C. Это в первую очередь касается севера края. В Краснодаре ночью до -8 °C. Днем до -4 °C.

Резко усилится ветер, особенно на Черноморском побережье. В Новороссийске порывы могут достигать 30 м/с. Такая погода может остановить работу Керченской паромной переправы. Отправляясь в Крым, стоит уточнять график движения судов.

Теплеть начнет только в конце февраля. В марте зима, скорее всего, еще вернется.

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