На Кубань с 7 февраля вернутся морозы

Морозная волна из центра России начала наступление на южную часть страны. В Краснодарском крае 7 февраля температура понизится до -5 °C.

В ночь на 3 февраля резко упали температуры в Москве. Суровую погоду уже 4 февраля предрекают метеорологи в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. В этих регионах будет до 20 °C мороза.

У кубанцев есть еще три дня, чтобы насладиться теплом. На выходных по краю будет до +12 °C, но уже со следующей недели температура опять понизится до 5 °C мороза, пройдут осадки.

«Погоду у нас испортит холодный фронтальный раздел и холодная воздушная масса, которая будет проникать к нам из районов Европы. Она на этих выходных вызовет снег и понижение температуры. Эти воздушные массы зайдут к нам, будут определять погоду», — сказал начальник краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

Холода продержатся несколько дней. Очередное потепление ожидается только на следующих выходных, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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