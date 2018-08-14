На Кубань с начала года по программе переселения переехали 300 иностранцев

Это иностранные граждане, имеющие российские корни, и члены их семей.

Одним из условий участия в программе является наличие у граждан медицинского или педагогического образования. Это, с одной стороны, помогает решать проблему нехватки врачей и учителей в сельской местности, с другой — гарантирует переселенцам работу на новом месте жительства.

За семь месяцев текущего года в регион переехали 103 специалиста — 31 медицинский работник и 72 педагога, а вместе с членами семей это 300 человек. До конца года их количество увеличится до 500 человек.

Большинство переселенцев — граждане Украины (74%). Кроме того, в программе принимают участие жители Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Латвии, Молдовы, США и Туркменистана.

Программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Краснодарском крае действует с 2016 года. За это время на Кубань переехало 980 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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