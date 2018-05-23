На Кубань в связи с убийством в Псебае направили комиссию центрального аппарата МВД РФ

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками ОМВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшем за собой совершение тяжкого преступления. Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего в регион направлена комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и Оперативного управления МВД России», — сказала Ирина Волк.

По ее словам, комиссия тщательно изучит все имеющиеся материалы, а также даст оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории. В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины назначили генетическую экспертизу.

СК разыскивает свидетелей убийства. Задержан второй подозреваемый.

Глава поселка Псебай ушел в отставку. Председатель СК России Александр Бастрыкин 22 мая принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

Зампрокурора края встретится с жителями Псебая, где произошло резонансное убийство. Также в Мостовской район по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина 24 мая приедет его старший помощник Игорь Комиссаров. Его встреча с местными жителями состоится в 12:00 в поселке Псебай в ДК «Юбилейном».

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