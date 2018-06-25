На Кубань вернется жара до 35 °C

Из-за сухой и знойной погоды 25 июня сохраняется высокая вероятность лесных пожаров.

Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: не разводить костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов.

По прогнозам синоптиков, до конца недели столбики термометров не опустятся ниже отметки в 30 °C.

«К концу недели ожидается очередное прохождение холодного фронта. Он немного понизит температуру, но не так существенно, как в эти выходные. Также местами ожидаются кратковременные дожди», — сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от дневных прогулок под солнцем, носить светлую одежду и головные уборы. Кроме того, необходимо пить больше воды и по возможности охлаждаться в душе.

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