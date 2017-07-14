На Кубань вернут написанную до революции икону Божией Матери «Троеручица»

14 июля в 17:41

Святыню 16 июля привезут в храм Вознесения Господня, расположенный в Курганинске.

Мероприятие начнется в 8:40. Икону торжественно встретят казаки, прихожане храма и представители администрации. Запланирована божественная литургия, молебен, крестный ход.

Известно, что икона Божией Матери «Троеручица» была написана еще до 1917 года для казаков и украшала один из храмов Кубани. Предположительно, во время революционных событий ее вывезли за рубеж. Святыню выкупил епископ Армавирский и Лабинский Игнатий с участием благотворителей.

В Россию первую копию иконы «Троеручица» привезли в 1661 году. Ее установил патриарх Никон в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре. Сейчас в собрании музея «Новый Иерусалим» хранится копия, сделанная с той иконы в 1854 году. В Москве находятся еще две древние копии иконы.

Перед иконой Божией Матери «Троеручица» молилась царская семья в Ипатьевском доме накануне смерти, сообщает пресс-служба администрации Курганинского района.

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