На Кубани 1 апреля начнется пожароопасный сезон

Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев в марте рассказал, как регион готовится к пожароопасному сезону.

Постановление об установлении ежегодно с 1 апреля пожароопасного сезона на территории края подписал в 2016 году губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Медянцев рассказал, что при подготовке к пожароопасному сезону пройдут шесть этапов тактико-специальных учений по оперативному обнаружению и тушению лесных пожаров. Запланированы профилактические мероприятия, в том числе устройство 2,3 тыс. км противопожарных минерализованных полос и строительство 43 км лесных дорог.

Ситуацию с лесными пожарами круглосуточно контролирует региональный лесопожарный центр, в активе которого десять пожарно-химических станций, 90 единиц техники и 702 единицы оборудования.

В этом году в районах края с высокой пожарной опасностью увеличат количество патрульных групп пожарно-химических станций регионального лесопожарного центра. Также ведется работа по освещению правил пожарной безопасности в лесах и действий в случае обнаружения пожара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в этом году лесной пожар в Краснодарском крае произошел 26 января в Геленджике.

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