На Кубани 1 августа осадков не ожидается

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Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, в юго-восточных районах 13-18 °С, днем 29-34 °С.

На Черноморском побережье 1 августа осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +29…+31 °C малооблачно

Туапсе +30…+32 °C малооблачно

Геленджик +28…+30 °C малооблачно

Новороссийск +28…+30 °C малооблачно

Анапа +28…+30 °C малооблачно

Крымск +31…+33 °C малооблачно

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C малооблачно

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C малооблачно

Ейск  +29…+31 °C малооблачно

Тихорецк +30…+32 °C малооблачно

Кропоткин +30…+32 °C малооблачно

Армавир +30…+32 °C малооблачно

Лабинск +29…+31 °C малооблачно

Белореченск +30…+32 °C малооблачно

Горячий Ключ +31…+33 °C малооблачно

Краснодар +31…+33 °C малооблачно

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