На Кубани 1 августа осадков не ожидается

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, в юго-восточных районах 13-18 °С, днем 29-34 °С.
На Черноморском побережье 1 августа осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 31-33 °С.
Сочи +29…+31 °C малооблачно
Туапсе +30…+32 °C малооблачно
Геленджик +28…+30 °C малооблачно
Новороссийск +28…+30 °C малооблачно
Анапа +28…+30 °C малооблачно
Крымск +31…+33 °C малооблачно
Славянск-на-Кубани +31…+33 °C малооблачно
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C малооблачно
Ейск +29…+31 °C малооблачно
Тихорецк +30…+32 °C малооблачно
Кропоткин +30…+32 °C малооблачно
Армавир +30…+32 °C малооблачно
Лабинск +29…+31 °C малооблачно
Белореченск +30…+32 °C малооблачно
Горячий Ключ +31…+33 °C малооблачно
Краснодар +31…+33 °C малооблачно
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